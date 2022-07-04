شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصرى تشوق الجمهور لألبومها الجديد: أول أغنية خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة السورية الكبيرة أصالة نصرى، قرب انتهاء الألبوم الجديد، مشوقة جمهورها، وقالت إنها ستطرح أولى أغانى الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت فى تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك: "الألبوم شبه خلص ورح تسمعوا أوّل أغنية خلال الأيام القليلة الجاية بإذن الله.. وتصوير الكوڤر الخاصّ بالألبوم مع مصوّر فنّان عبقرى يوسف نبيل.. رح تشوفونى معه كمان قريب بهاليومين.. الأغانى حلوة والصور حلوة بشكل غير طبيعى بعرف تأخّرت بس كلً إهتمامى لإسعادكم".

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة أصالة - فى وقت سابق - بمرور عام كامل مع زوجها فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما معا عبر انستجرام، وعلقت على الصورة برومانسية، وقالت، "متلّ هاليوم منّ سنه ولدت من جديد.. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحى كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبى وحبيبى وسندى وكيان بركن له يطمنّى وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة".

وكانت أصالة قد كشفت عن صور من حفلها فى دولة الكويت منذ عدة أيام وعلقت أصالة على الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "حفلة فيها دفى وفيها سلطنة وفيها حلاوة وحلوين النّاس اللى فيها.. الجوّ أمس كان جوّ".

وأحيت المطربة أصالة نصرى، والمطربة العراقية رحمة رياض، حفلاً غنائيًا فى دولة الكويت، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من النشاط الفنى، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية فى مصر والسعودية، وتحدثت أصالة فى تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور.