شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يحيى ذكرى وفاة شقيقه: ربنا يصبرنى على فراقك يا نور عينى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى وفاة شقيقه فادى، ونشر عدة صور تجمعه به عبر حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق حسن الرداد على الصور، "الذكرى الـ19 لأخى وحبيبى ونور عينى "فادى الرداد" ربنا يرحمك ويدخلك الجنة إن شاء الله يا حبيبى، كنت ما شاء الله مصلى ودائم الصيام طوال السنة، ربنا يصبرنى على فراقك يا نور عينى وإن شاء الله فى الجنة مع الأبرار وإلى لقاء ان شاء الله.. أرجو الدعاء لأخى فادى الرداد".



حسن-الرداد-وشقيقه-الراحل

وعلى جانب آخر، كان الفنان حسن الرداد قد أقام احتفالات صاخبة عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف أن زوجته النجمة إيمى سمير غانم نجحت فى صناعة "الطحينة" بنفسها فى المنزل.

وقال الرداد، عبر حسابه على تويتر: "عندى خبر حلو حبيت أشاركوا فيه، إيمى عملت طحينة"، بينما اكتفت إيمي، بمشاركة تغريدة زوجها، عبر ستورى حسابها على إنستجرام.

وسبق وعلق الفنان حسن الرداد على قضية جونى ديب وأمبر هيرد الى انتهت لصالح نجم "قراصنة الكاريبى" ونشر صورة على إنستجرام لجونى ديب وعلق مازحًا: "يا فرحتى فيكى يا قوية يا مستقوية يا كذابة.. مبروك يا عم جونى يا جامد".



صورة من ألبوم الذكريات تجمع حسن الرداد مع شقيقه الراحل فادى



فادى شقيق حسن الرداد

بينما نعت الفنانة إيمى سمير غانم، والدها النجم الكبير الراحل سمير غانم، الذى مرت ذكرى رحيله الأولى يوم الجمعة 20 مايو، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة عبر حسابها على إنستجرام: "النهاردة الناس بتقولى معلش يوم صعب عليكى، ميعرفوش إن كل يوم صعب عليا، بابى حبيبى أنت النفس اللى بتنفسه، ولما بنام وأشوفك والله بصحى أضحك لوحدى، ربنا يغفرلك يارب ويفرحك فى الجنة إن شاء الله زى ما فرحتنا فى حياتك.. بحبك من قلبى للأبد، نسألكم الفاتحة".