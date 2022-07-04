شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد منتصر: حالة حمدى الوزير حرجة جداً ويحتاج دعامات غير متوفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد منتصر، الكاتب والطبيب الشهر، تطورات الحالة الصحية للفنان حمدى الوزير والتى وصفها بالحرجة جداً، وكتب منشورا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وقامت مى ابنة الفنان حمدى الوزير بنشره على حسابها، وجاء فيه: "الفنان البوسعيدى الجميل حمدي الوزير يعانى من تمدد فى شريان الأورطىن والحالة حرجة، وتحتاج دعامات لوقف هذا التمدد ومنع التمزق".

وأضاف منتصر، "حمدى الوزير تابعت مشواره المسرحي فى بور سعيد والقاهرة وهو مشوار غنى جداً لم يلق عليه الضوء مثل الدراما والسينما، حمدى يحتاج كل الدعم منا جميعاً، نداء إلى وزارة الثقافة ونقابة الممثلين وأطباء جراحات الأوعية الدموية من الأصدقاء الأعزاء، نداء إلى الجميع فالوقت يمر والوضع حرج جداً، التكلفة عالية جداً والدعامات غير متوفرة".



حالة حمدى الوزير الصحية

وكانت مى حمدى الوزير قد كشفت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن تعرض والدها لأزمة صحية قائلة، "يا رب اشفي أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك، أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب، اللهم عافيه واشفه شفاء تاما لا يغادر سقما وبارك فى عُمره وصحته".

وأضافت، "شكرا ألف شكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك، والفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من أول لحظة يا حبيبتى، وأستاذ إيهاب فهمى، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي".

وكان آخر أعمال حمدى الوزير مسلسل "موسى" في شهر رمضان قبل الماضى، من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، ، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.