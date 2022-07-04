شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تحذف جميع صورها على إنستجرام بعد صورتها بالحجاب.. هل قررت الاعتزال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المطربة ديانا حداد، تعيد النظر فى حساباتها فى الواقع الحقيقى والافتراضى على حد سواء، فبعد فترة قصيرة من تداول صور قديمة لها بالحجاب من أمام الكعبة المشرفة، وانتشار تفاصيل اعتناقها الديانة الإسلامية بشكل أوسع، حذفت ديانا جميع صورها من على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، حتى الصورة الرئيسية، مما أثار الجدل حول سبب حذفها الصور، وهو الأمر الذى طرح سؤالًا حول إمكانية اعتزامها اعتزال الفن.

وجاءت تلك الخطوة بعد قرابة شهر من تصدر اسم المطربة ديانا حداد، مؤشرات البحث مؤخرًا، عقب تداول صورتها بالحجاب أمام الكعبة المكرمة، مما آثار التساؤلات حول اعتناقها الديانة الإسلامية، دون أن يعرف متداولى الأخبار أنها اعتنقت الديانة الإسلامية منذ 5 سنوات تقريبا حسب تصريحاتها وهذا ما قالته ديانا حداد حول الأمر.



ديانا حداد تحذف صورها على إنستجرام

صرحت الفنانة ديانا حداد من خلال تصريحات تلفزيونية سابقة انها ولدت من أم مسلمة وأب مسيحى وتعلمت الاختلاف وتقبل الآخر، وهذا ما جعلها متسامحة وزواجها من رجل مسلم لتعيش معه فى دولة الكويت.

وأشارت حداد أن ارتباطها بالمجتمع الخليجى، جعلها ترتبط بعادات المسلمين، كما أوضحت ديانا حداد فى تصريحات تلفزيونية سابقة انها دخلت الإسلام بعد وفاة والدتها فى شهر رمضان ومن بعدها بدأ تالصيام والصلاة وقراءة القران، واتضح من خلال حوارت حداد أن نشأتها وتعايشها لفترة طويلة وسط المجتمع الاسلامى هو ما جعلها تقترب اكثر من الديانة الإسلامية.



ديانا حداد بالحجاب فى الكعبة

وكانت الفنانة ديانا حداد قد طرحت فى فبراير الماضى أحدث أعمالها الغنائية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "سيد الحمقى"، مُجددة تعاونها إخراجياً مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، ومن ألحان محمد أنور وتوزيع حسام كامل، بعد أن جاءت الكلمات للشاعر محمد القاسمي، وتنتمى للأغنيات الكلاسيكية والتى قدمتها بإحساس كبير وجُرأة أيضاً.

وقد أعربت ديانا حداد عن سعادتها بهذا العمل الذى يأتى ضمن الأغنيات التى تحب تقدمها من اللون العاطفى المُتضمن جُرأة فى الطرح، ويمثل المرأة ذات الشخصية القوية التى لا تقبل التهاون بها، مؤكدة أنها تفتخر بكونها تمثل كل امرأة لها شخصيتها الخاصة التى تحب الحق وتدافع عنه.