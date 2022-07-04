شكرا لقرائتكم خبر عن "ليكى عندى" أغنية جديدة لـ إيهاب توفيق بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنون "ليكى عندى" كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم إشراف فنى تامر عبد المنعم الذى أكد أنه سوف يقوم بطرحها على كافة المنصات الفضائية والمواقع الإلكترونية بعد الانتهاء من تصويرها فورًا للتزامن مع بداية موسم الصيف.

جدير بالذكرأن الفنان إيهاب توفيق أحيا حفلا غنائيا في لبنان، أول أمس السبت وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.

وطرح مؤخرا المطرب إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والذى طرحها بداية من شهر مايو، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقي.

الأغنية تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكري وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرًا، أغنية بعنوان "أبوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.