شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنان محمد صبحي فى احتفالية كلية دار العلوم برموز ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الفنان الكبير محمد صبحي خلال احتفالية تكريم رموز ثورة 30 يونيو المجيدة بقاعة على مبارك، وقال الفنان محمد صبحي كلمة أكد فيها على عظمة الحدث، وقال إن التكريم يجب أن يكون للشعب المصرى العظيم الذى قام بتلك الثورة المجيدة.

وقال الدكتور عبد الراضي محمد عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، إن كلية دار العلوم تعمل على تكريس مفهوم الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني فى نفوس الشباب، وتم اختيار مجموعة كبيرة للتكريم لبعض رموز الإعلام والمفكرين المصريين لتكريمهم أيضًا على الدور المشهود لهم.