تروّج للمثلية الجنسية.. هيئة الرقابة التركية تحذف أغنية مابل ماتيز الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر اسم المغنّي التركي مابل ماتيز “الترند” في تركيا بعد إصداره أغنيته الجديدة “كاركول” أو المخفر، حيث أظهر الفيديو كليب علاقة حبّ مثلية بين شابّين، وأطلق هاشتاغ “مابل ماتيز إلزم حدّك”، وقامت على الفور هيئة الرقابة التركية بحذف الأغنية وحظر تداولها.

في مقابل هاشتاغ “مابل ماتيز إلزم حدّك”، نشط هاشتاغ آخر لدعم نجم البوب التركي بعنوان “مابل ماتيز نحن معك”، وكانت أوّل الداعمين له الممثلة داملا سونمار.

مابل ماتيز سبق أن تعرّض للاعتقال والتحقيق معه عام 2018 بعد إصداره أغنية “ما الذي يجري؟”، وظهر فيها محاطاً بأوراق نقدية من فئة دولار واحد، واتّهم بالترويج لجماعة فتح الله غولن، الذي دبّر محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حيث تعتبر ورقة النقد من فئة الدولار رمزاً سريّاً لها.

ماتيز يتمتّع بشعبية كبيرة في تركيا، وتحصد أغنياته ملايين المشاهدات في “يوتيوب”.