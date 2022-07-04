“تكريم كبير”.. مشروع لوضع قرية ومنزل أم كلثوم على الخريطة السياحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن عدلي سمير، حفيد كوكب الشرق أم كلثوم، عن زيارة وفد من وزارة السياحة والآثار لقريتها من أجل اعتماد مشروع تطويرها على وجه التحديد منزلها، كي يصبح متحفاً سياحياً.

وأوضح والد حفيدة سيدة الغناء العربي، سناء نبيل، تفاصيل هذا المشروع السياحي، فأكد في تصريحات صحفية أن فكرته كانت مطروحة منذ فترة، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ، بينما بعد صدور قرارات سيادية بتطويرها، بدأ الأمر يأخذ شكلاً جدياً.

وتابع أن هذا المشروع سيغيّر قرية أم كلثوم تماماً من حيث الشكل والمكانة، حيث ستصبح واجهة لمحبي أم كلثوم، من السائحين والمصريين، كما أنه يعدّ تكريماً كبيراً من الدولة لها، يليق بمكانتها الفنية والموسيقية، على أن يتم وضعها على الخريطة السياحية، لتبدأ وزارة السياحة التنفيذ بالتعاون مع محافظ الدقهلية، ووزارتي الثقاقة والتنمية المحلية.

يذكر أن اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تصدّر محركات البحث والسوشيل ميديا في الفترة الأخيرة بعد تصريحات الكاتب ناصر دويدار حول حياتها وعلاقاتها العاطفية بصورة غير لائقة، ما أثار غضب أسرتها والمثقفين في مصر، حيث تم تحرير دعاوى قضائية من أسرتها ضده، كذلك من قبل جمعية الملحنين والمؤلفين في مصر برئاسة الدكتور مدحت العدل، لإهانته رمزاً من رموز مصر الفنية.

ورغم توجّه الكاتب لمنزلها بقرية طماي الزهايرة، حيث قبل عدد من أحفادها اعتذاره، فإن حفيدتها جيهان شددت على أنها لن تقبل اعتذاره، رافضة التنازل عن الدعوى القضائية.