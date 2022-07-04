مصطفى كامل.. هل يقبل “خلافة” هاني شاكر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال أزمة استقالة الفنان الكبير هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين تثير جدلاً واسعاً في الشارع المصري، وسط محاولات من أعضاء مجلس النقابة لإثنائه والتراجع عن قراره.

وبالتزامن مع تلك الأزمة، أثار الموسيقار القدير حلمي بكر ضجة كبيرة، بعدما كشف خلال تصريحات إعلامية عن أن أفضل من يتولّى النقابة بعد شاكر هو الفنان مصطفى كامل.

وفي أوّل تعليق له على الموضوع، قال مصطفى كامل في تصريحات صحفية: “خالص شكري واحترامي وتقديري للأستاذ الكبير حلمي بكر، فهو أستاذي ووالدي، كما يعد رمزاً من رموز حضارتنا الفنية والموسيقية… بينما حديثه عني شرف كبير، بل يعد تاجاً علي رأسي، لكنني سبق أن صرحت بأن الأمور في هذا الكيان فاقت كل حدود الفساد من مجموعة معينة معروفة للجميع”.

وتابع: “من المجنون الذي يغامر بنفسه واسمه وصحته لإعادة هيكلة هذا الوضع المؤسف، بل تفكيك مجموعات تتشابه تماماً مع التشكيلات الإجرامية، لكنني أؤكد أنني أقدّر وأحترم الفنان الكبير هاني شاكر بلا أدني شك، بيد أنني أرى أن أكثر ما ميّزه طوال مشواره الفني (الأدب والرقي) وهو أكثر ما عابه.

واختتم تصريحاته: “النقيب المستقيل ترك الأمور كلها بيد مجموعة غير أمينة على حقوق أعضاء النقابة، كما أنها غير أمينة على اسمه ووضعه هو شخصياً، فقد كانوا يحتمون بقيمة هاني شاكر الفنية”.