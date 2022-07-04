فيديو – غادة عبد الرازق تغني للراحلة وردة الجزائرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية غادة عبد الرازق مقطع مصوّر عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام”، وظهرت فيه تغني مقطعًا من أغنية “لولا الملامة” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية.

وكانت غادة قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على “انستغرام” وظهرت من خلاله وهي ترقص برفقة زوجها هيثم زينيتا، وعلّقت على قائلةً: “الرقص مع حبيبي”.

في حين قامت غادة بعد ذلك بنشر صورة تجمعها مع القنصل الإيطالي في مصر ونائب القنصل وقالت في تعليقها على الصور: “سعدت بلقاء القنصل الإيطالي في مصر أمس على عشاء جميل ونائب القنصل أحبكم يا رفاق”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني وكانت غادة قد غابت عن الموسم الدرامي الرمضاني 2022 وكان آخر أعمالها مسلسل “لحم غزال” الذي عُرِضَ في رمضان قبل الماضي، وشاركها في البطولة حينها شريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت وأشرف عبد الغفور، ورحاب الجمل، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.