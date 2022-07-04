أمير كرارة يدعم محمد نجاتي بعد التهديد بالاعتزال.. “انت على دماغنا كلنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بادر الفنان أمير كرارة بدعم زميله الفنان محمد نجاتي بعد المقارنة بينهما وتهديد الأخير باعتزال الفن نهائياً، وأكد كراره أنه يتمنى التعاون مع نجاتي فنياً لأنه موهوب وله تاريخ، وتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة.

أمير كراره أعاد نشر مقطع فيديو تحدث فيه نجاتي عن المقارنة بينهما وعلق عليه عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك قائلاً: يا حبيبي أنت نجم كبير وعلى دماغنا كلنا ربنا يكرمك ويزيدك ويرزقك ويجمعنا مع بعض في عمل واحد وشرف ليا.

وسبق أن هدّد محمد نجاتي باعتزال مهنة التمثيل نهائياً، رداً على مقارنة بين ما حققه هو من إنجاز فني وبين ما حققه زميله أمير كراره الذي تنافس معه على المشاركة في بطولة مسلسل “محمود المصري”، وأكد نجاتي أنه ليس مسئولاً عن وضعه الفني الحالي، وليس أمامه إلا اختيار أفضل ما يعرض عليه وتقديمه لأن لديه التزامات عائلية يجب أن يقوم بها.

ونشر نجاتي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع إنستغرام، رد فيه على المقارنة قائلاً، إذ قال: أمير كرارة نجم كبير وهو ما وصلش للي فيه دلوقتي إلا نتيجة تعب وجهد وعرق، وقدر أنه يوصل لحب الناس وقاعدة كبيرة من الجمهور، وعاوز أقول إني ما كانش ليا دخل في ترشيحي لمسلسل محمود المصري، مع محمود عبدالعزيز، ترشيحي جاء من خلال مدحت العدل وهو حي يُرزق يُسأل.

وأضاف: بالنسبة للبوست إللي إتقال فيه شوف كرارة فين ومحمد نجاتي فين، دي حاجة مش بإيدي وخارجة عن إرادتي، أنا بمثل وبشتغل الحاجات إللي بلاقيها كويسة ومناسبة، ممكن تكون مش بتاخد بروباجاندا كبيرة زي إللي بيقدمها بعض الممثلين، وأتمنى أشارك فيها، ولكني مضطر أشتغل حاجات علشان أكمل بقيت حياتي لأن عندي التزامات.

واختتم محمد نجاتي حديثه: مش مبسوط بالحاجات إللي بقدمها وأحياناً بضطر أقبل حاجات مش راضي عنها علشان أقدر أكمل حياتي، وإذا كانت الوضعية دي مضايقة ناس ممكن أعتزل وأريحكم كلكم مني وتبقى نهاية الحكاية.