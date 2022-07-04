هاني شاكر يتقدم باستقالته رسمياً.. واجتماع طارئ اليوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم الفنان هاني شاكر، مساء أمس الأحد، رسمياً، باستقالة مكتوبة من منصبه بوصفه نقيباً للموسيقيين إلى أعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد فترة طويلة من إعلان الاستقالة شفهياً، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة النقابة اجتماعاً طارئاً اليوم الإثنين لرفض الاستقالة ومحاولة إقناع شاكر بالعدول عن موقفه، وعلم «سيدتي نت» أن وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم تبذل جهوداً مع نقيب الموسيقيين لاستكمال دوره، كذلك تدخل نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وقال هاني شاكر، في نص استقالته: «السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي بوصفي نقيباً للمهن الموسيقية، وأننى قررت الانسحاب من موقعي هذا، والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين، دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة».

وأضاف: «فقد وجدت تعارضاً كبيراً بين مسؤولية هذا المنصب، وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذى بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعاً للعداوات والخلافات، فقط فضلت عليها الحب والصداقات، مع تمنياتي لكم جميعاً بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معاً، والله الموفق».

واشار مصدر من داخل نقابة الموسيقيين، إلى تمسك أعضاء مجلس النقابة بالبيان العاجل الذي صدر عقب انتهاء اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، وجاء نصه: «عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعاً طارئاً لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة».

وأضاف: «يناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه، والعودة لممارسة مهام العمل النقابي، واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة، التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية».

كما أعلن الاتحاد العام للنقابات الفنية، برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، رفضه التام لكل ما شهده المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المهن الموسيقية، من مشاجرات وسب متبادل بين أعضاء نقابة المهن الموسيقية على خلفية أزمة اعتذار حسن شاكوش من شعبة الإيقاع بقيادة سعيد الأرتيست، مؤكداً فتح التحقيق لمعرفة المخطئ، ورفض الاتحاد قبول استقالة الفنان هاني شاكر من منصبه بوصفه نقيباً للمهن الموسيقية.

وقال الاتحاد العام للنقابات الفنية، في بيان رسمي حمل توقيع رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، المخرج عمر عبدالعزيز، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونقيب المهن السينمائية مسعد فودة: «إن ما حدث يوم الاثنين 27 من يونيو مؤسف، ولا يليق بالتاريخ العريق لنقابة المهن الموسيقية التي كانت تضم رواداً من المبدعين الكبار من أمثال كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وغيرهما من المبدعين في المهن الموسيقية التي أثرت في وجدان الشعوب العربية بل امتد أثرها إلى العالم».

وأضاف البيان: «وإزاء ما حدث لن يقف الاتحاد مراقباً للمشهد المؤسف دون أن يقوم بدوره في اتخاذ عدد من القرارات وفقاً لمواد القانون رقم 35 لسنة ١٩٧٨ حيث قرر الاتحاد: أولاً: تشكيل لجنة قانونية عاجلة للتحقيق مع من تسبب في هذه الأحداث المؤسفة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمجازاة المتسبب».

وتابع: «يرفض الاتحاد العام للنقابات الفنية الممثل لجموع فناني مصر استقالة الفنان الكبير، هاني شاكر، ويدعمه بكل صور الدعم التي تحفظ له مكانته اللائقة به بوصفه فناناً كبيراً استطاع أن يتخذ لنفسه مكانة مرموقة من بين المبدعين في مجال الغناء ونقيباً شهدت النقابة في عهده تطوراً ملحوظاً ليس على مستوى أعضاء الجمعية العمومية، بل المجتمع بأسره، وفقنا الله لخدمة الإبداع والمبدعين في مصرنا العزيزة والوطن العربي».

وأعلن هاني شاكر استقالته على الهواء مباشرة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON» قائلاً: «من غير ما أدخل في تفاصيل، المشهد في المؤتمر كان صعباً جداً، ومش قادر أكمل الفترة اللي بقيالي في فترتي، ووصلت لمرحلة مش قادر أكمل بعد كده».

تابع هاني شاكر: «أشكر أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية اللي وقفوا جنبي خلال الفترتين الأولى والثانية حتى الآن، لكن المشهد خلاني أعيد حساباتي كتير أوي».

واصل قائلاً: «كنت عاوز ألم الأسرة الموسيقية تحت راية وحضن النقابة، والموضوع كان معمول بحب، وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر، وكان المشهد رائعاً حتى آخر دقيقتين».

ختم بقوله: «باخد هذا القرار بلا رجعة، واستقلت بلا رجعة، وبكرة المجلس والجمعية العمومية تختار الأصلح والأكثر إفادة لها».