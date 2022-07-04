محمد رمضان يحتفل برقم قياسي جديد.. “حان الآن وقت التنطيط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان المصري ​محمد رمضان​ بتحقيق رقم قياسي جديد من حيث نسبة المشاهدة على موقع “يوتيوب”، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام”.

وشارك رمضان صورة جديدة، محتفلاً بوصول العدد الإجمالي للمشاهدات على قناته الرسمية على يوتيوب لـ4.8 مليار مشاهدة، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “قناتي على يوتيوب وصلت لـ4.8 مليار مشاهدة، شكرا لكم جميعاً. أكبر قناة فنان عربي على يوتيوب”.

وتفاعل المتابعون مع نجاح محمد رمضان، منهم من قدّم له التهنئة، ومنهم من اعتبر نسبة المشاهدة المرتفعة التي حققها ليست إلا دليل على انحدار الذوق العام.

يذكر أن محمد رمضان قد طرح منذ أيام أغنياته على قناته بموقع “يوتيوب”، والأغنية بعنوان “تنطيط”، من كلمات وألحان الباور العالي، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والفيديو كليب من إخراج بثينة.

ويقول رمضان في بعض كلمات أغنية “تنطيط”: “اللي انا هلمحه همرجحه تعبان هخده افسحه و بحبر قلمي همسحه وسعوا بقى كده وسعوا كنت بجيب حاجة و جيت جي اكمل تخطيط مش فارقة معايا الصيت حان الان وقت التنطيط”.