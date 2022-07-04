إعلامية شهيرة تسخر من شيرين عبد الوهاب.. والمتابعون يهاجمونها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ على آخر تصريحات الفنانة المصرية شيرين، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت مي العيدان، أن ما قالته شيرين يعني بأنها ترغب في العودة له، فشاركت صورة مكتوب عليها تعليق شيرين الذي يقول: “صراحة حق الله، حسام عمره ما أخذ مني فلوس ولا استفاد مني ماديا، بالعكس كان بيحافظ لي على مالي”. فعلقت العيدان قائلةً: “معنى الكلام ناوية أرجع له.. ترقبوا”.

وقد هاجم المتابعون مي العيدان بسبب طريقتها في السخرية من شيرين، معتبرين أنه ليس من حقها التدخل في خصوصيات الآخرين، وهذا يُسمّى سخرية وافتراء فقط.

وفي التعليقات قال أحدهم: “دعي الخلق للخالق”. بينما أيّد قسم قليل كلام العيدان، واعتبروا أن شيرين حساسة، حيث أنها بعد كل الذي حدث، لا زالت تدافع عن طليقها حسام حبيب.