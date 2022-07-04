“بعرف تأخّرت”.. أصالة بألبوم جديد وأوّل أغنية تصدر بعد أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة السورية أصالة نصري بتشويق الجمهور لألبومها الجديد الذي انشغلت في الفترة الماضية بالتحضير لأغنياته.

وقالت أصالة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” أن أوّل أغنية من الألبوم ستصدر بعد أيام قليلة، قائلةً: “الألبوم شبه خلص ورح تسمعوا أوّل أغنيه خلال الأيام القليله الجايه بإذن الله”.

وتابعت أصالة كلامها، وكشفت أنها انتهت من تصوير “كوفر”، الألبوم مع المصوّر يوسف نبيل، قائلةً: “تصوير الكوڤر الخاصّ بالألبوم مع مصوّر فنّان عبقري يوسف_نبيل رح تشوفوني معه كمان قريب بهاليومين .. الأغاني حلوه والصور حلوه بشكل غير طبيعي بعرف تأخّرت بس كلً إهتمامي لإسعادكم”.

يذكر أن أصالة انتهت من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد الذي تعاونت في أغنياته مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين منهم عمر صباغ ومحمود خيامي وأمير طعيمة وناصر الجيل ومدين وعمرو الخضري وفهد وأحمد زعيم وتوما ويفترض طرح الألبوم في موسم الصيف الحالي.

وكشفت أصالة خلال مقابلة لها مع برنامج mbc trending، أن الألبوم سيصدر مطلع شهر يوليو، لافتة إلى أنها بذلت فيه مجهوداً كبيراً.

وأشارت إلى أنها تسعد لطرح أغنيات مع مطربين آخرين أمثال النجمة المغربية أسماء لمنور حيث انتهت من تسجيل الديو الغنائي الذي يجمعها بها باللهجة المغربية دون معرفة موعد طرحه، ولديها أيضاً ديو آخر يجمعها مع الفنان المصري رامي صبري.