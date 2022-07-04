نجوى كرم تأسر القلوب بإطلالة مشرقة.. رسالة تفاؤل وإيجابية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن صور تنشر لأوّل مرّة من كواليس كليب أغنياتها الجديدة “حلوة الدّنيي”، وظهرت من خلالها بإطلالة صيفية مشرقة، تفيض أنوثة وبساطة في آن.

وعلّقت نجوى كرم على الصور برسالة تفاؤل وإيجابية قائلةً: “بغض النظر عما يحدث، انظر دائمًا إلى الجانب المشرق من الحياة”، وهي نفس الرسالة التي تحملها أغنية “حلوة الدّنيي” والتي تقول فيها: “ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالاتها في الكليب ردود أفعال واسعة.

وأغنية “حلوة الدّنيي” من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي. أمّا الكليب فجاء بسيطًا بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، حيث ظهرت نجوى كرم بلقطات أكثر من رائعة، وكان التركيز على أجواء الأغنية الفرحة، لتكون بذلك نجوى أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب” إذ حصد العمل أكثر من 2 مليوني مشاهدة في أسبوعين.