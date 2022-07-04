شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion وصلت كام حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion إلى 766 مليونًا و421 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم، منذ طرحه يوم 10 يونيو الماضى بـ دور العرض حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures

وانقسمت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion بين 320 مليونًا و664 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و445 مليونًا و757 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ويظهر كريس برات الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جرادى - وهو يتحدث إلى كولن تريفورو، فى الصورة، بينما كان عمر ينظر إليه، وبدى الثلاثى منهمكين فى نقاش حول المشهد، على متن سفينة متهالكة المظهر، حيث يتم تصوير مشهد الإبحار تحت بعض الأنفاق، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Empire".

وتمت تسمية القارب باسم Fair Spanish Lady على ما يبدو إشارة إلى المخلوق الكلاسيكى لمخرج Jurassic Park الأصلي Steven Spielberg وهو الفيلم الذي عرض في عام 1975، ويأتى هذا فيما سبق وأعلنت شركتا Universal و Amblin Entertainment عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى العام 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.