فيلم الدراما والجريمة الجديد See How They Run يصل سبتمبر المقبل

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Searchlight Pictures عن طرح فيلم الدراما والأكشن والجريمة الجديد See How They Run بداية من يوم 30 سبتمبر المقبل بـ دور العرض المختلفة حول العالم لفترة محدودة، العمل الجديد الذى ستصل مدته إلى أكثر من ساعة ونصف.

ويدور فيلم See How They Run في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي في لندن،حيث توقف خطط إصدار فيلم مستوحى من واحدة من المسرحيات الناجحة بشكل مفاجئ، وذلك بعد مقتل عضو محوري في الطاقم.



See How They Run

ولكن عندما يتولى المفتش ستوبارد (سام روكويل) والمبتدئة الشغوفة ستوكر (ساويرس رونان) القضية، يجد الاثنان نفسيهما في جحيم محير داخل المسرح الباهر تحت الأرض، ولكنهما يحققان في جريمة القتل الغامضة على مسؤوليتهما الخاصة.

الفيلم الجديد See How They Run من بطولة كل من سام روكويل، أدريان برودي، هاريس ديكنسون، ساويرس رونان، روث ويلسون، شيرلي هندرسون، ديفيد أويلوو، سيان كليفورد، ريس شيرسميث، بيبا بينيت وارنر.