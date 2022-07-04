شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مرسى مريض نفسى في فيلم "الحب وتفاصيله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم علاء مرسى شخصية مريض نفسى في فيلم "الحب وتفاصيله" بطولة محمد نور وملك قورة وعن هذه الشخصية قال مرسى لـ"الخليج 365": لم أجد صعوبة في تجسيد هذه الشخصية لأننى بطبيعتى زى مانتو عارفين أنا مريض نفسى ولكن سعيد بهذا الدور والتعاون مع الفنان محمد نور والمخرج محمد حمدى".

ويجسد الفنان محمد نور في فيلمه الجديد، والذى يحمل عنوان "الحب وتفاصيله"، شخصية شاب ثرى يمتلك "جيم" ويقع فى حب فتاة من وسط شعبى، وتدور بينهم الأحداث بين شد وجذب لكى يتقرب منها والفوز بقلبها، ويشارك فى بطولة الفيلم، كل من علاء مرسى ومصطفى أبو سريع وآخرين.ويخوض الفنان محمد نور أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما، من خلال هذا الفيلم، والذى انتهى من تصويره مابين مصروالبحرين، ومن المقرر طرحه في السينمات بعد عيد الأضحى.الفيلم تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

ومن ناحية أخرى قال الفنان علاء مرسى، إن الفنان علاء ولى الدين كان من أبرز أصدقائه، وكان يجلس معه ويعيش معه في منزله، بعد أن التقى به في معهد السينما، متابعا: لم أغضب من أحمد السقا ولكن كان هناك وحشة بينى وبينه.

وأضاف الفنان علاء مرسى، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، خلال أحد لقاءاتى في التليفزيون تم سؤالى عن أحمد السقا فصمت، فبعد اللقاء كلمنى أحمد السقا وقال لى "يعنى أيه تتسأل عن السقا وتصمت".

وتابع الفنان علاء مرسى: جاء لى أحمد السقا إلى منزلى، ونادى علي وقال لى انزل فنزلت وحضنى، مستطردا: السقا حد مهم جدا في حياتى مثله مثل هنيدى وكل أصحابى، وكان هو تحديدا الذى اشتقت له وحبيت أن يسأل عنى.