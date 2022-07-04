“شبه الرئيس السيسي”.. الصورة الأولى لوالد عبير صبري تجتاح السوشيال ميديا.. لن تصدق ماهي مهنته الحقيقية!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 03:50 صباحاً - حقق آباء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فأعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

وهذا ما حدث مع الفنانة عبير صبري التي نشرت شقيقتها الإعلامية الشابة مروة صبري صورة من نادرة لوالدهما الراحل على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأشارت “صبري” خلال تعليقها على الصورة أن والدها كان يشبه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،كما كان لافتًا كشفها عن مهنته الحقيقية حيث كان مهندسًا ويحمل رتبة لواء أركان حرب، وانهالت على الصورة تعليقات المتابعين الذي دعوا لوالد الفنانة والإعلامية بالرحمة.

وفاة شقيق عبير صبري:

من ناحية أخرى، فجع المــوت الفنانة المصرية عبير صبري والإعلامية الشابة مروة صبري بوفاة شقيقهما الوحيد بشكل مفاجئ، حيث أنه ليس عنده تاريخ مرضي، كما أنه كان في عمر الشباب، حيث لم يتجاوز الأربعينات من عمـره.

ومن المقرر أن يتم تشـــييع جـثمانه غدًا، وستحدد الأسرة موعد العزاء في وقتًا لاحقًا، وقد انهالت تعاليقات التعازي والمــواساة على عبير صبري وشقيقتها مروة صبري.

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، خبر وفاة شقيق الفنانة عبير صبري، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وكتبت بوسي شلبي: “وفاة شقيق عبير صبري، وتشييع جنازته غدًا، بعد صلاة الظهر، البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يصبر قلبك يارب”.

عبير صبري تتحدث عن فترة ارتدائها للحجاب:

وكانت قد تحدثت الفنانة المصرية عبير صبري مؤخرا عن فترة ارتدائها الحجاب والسبب الذي دفعها لهذه الخطوة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج “ليالي Ten” على قناة Ten TV.

عبير صبري قالت: “في فترة تركت العمل وكان وقتها لدي إشـــكاليات فكرية وديــنية لم أعرف كيف يمكنني حلها، وكان الاتجاه السائد وقتها أن الفن حــرام وأن نترك العمل ونرتدي الحــجاب، وتأثرت بهذه الموجة”.

وكشفت أن وفــاة ابنة شقيقتها كانت السبب في ذلك، حيث قالت: “كان المحرك الأساسي وفــاة ابنة شقيقتي، توفيت وهي طفلة صغيرة، ابتعــدت لسنوات عن العمل، ثم حدث “يوتيرن” جديد في حياتي وعدت للتمثيل”.

عبير صبري تكشف حقيقة ندمها على ارتداء الحجاب:

وكانت قد عبّرت عبير صبري منذ فترة عن اســتيائها مما تتداوله بعض وسائل الإعلام، بأنها نــدمت على فترة ارتدائها للحــجاب، فقررت توضيح الأمر وتصحيح ما يتم تداوله، فنشرت تدوينة عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام،

وكتبت عبير فيها: “باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو نــدمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا: نــدمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط”.

وأضافت عبير صبري: “وندمت إني قــلعته واتمنى ارجع له في توقيت تاني ربنا يختاره ليا.. نقطه آخر السطر”، وكشفت عن مدى استيائها من تداول بعض وسائل الإعلام، بأنها ندمت على ارتداء الحجاب بشكل عام، دون التدقيق في تصريحها السابق، وذلك من أجل مجاراة “الترند” الذي بدأ قبل أيام بسبب تصريحات الفنانة رانيا يوسف عن الحجاب أيضا.

واستطردت عبير صبري: “أنا يا جماعة مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه ومايعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطة بتاعة الحجاب دي تحديدًا معروف رأيي فيها دايما اني بعتبره فرض وأحترمه وأتمنى العودة ليه”، ولاقت تدوينة الفنانة المصرية تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها، الذين عبروا عن إعجابهم برأيها الخاص في فكرة ارتداء الحجاب.

جدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في سباق رمضان 2022 المنقضي من خلال “مسلسل يوتيرن” بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، وكريم قاسم وغيرهم، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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