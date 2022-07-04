إبنة تامر أمين الشابة تدهش الجمهور بجمالها الأوروربي في حفل تخرجها.. نُسخة من والدتها الإعلامية المعتزلة! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 03:50 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو طريف للإعلامي تامر أمين، برفقة ابنته من حفل تخرجها نشر على تطبيق “تيك توك“.

وجاء في الحوار بينه وبين ابنته: “بالحق يا بوي أمي عملت إيه لما عرفت إني نجحت؟”، “عملت صينية بطاطس”، اقعد يابه باللحمة”، وهي الجملة التي قالها الفنان محمد هنيدي مع والده في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية“.

تعليق تامر أمين على تخرج ابنته

وعبر تامر أمين عن سعادته الكبيرة بالاحتفال بتخرج ابنته، موجهًا الشكر للدكتور محمد الباز لتقديمه حلقة من برنامج “آخر النهار” بدلًا عنه بسبب هذا الظرف العائلي الذي وصفه بالسعيد.

وقال تامر أمين، خلال حلقة برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”: “4 لحظات لا يجب فيها أن يتخل الأب عن ابنته، الأولى لحظة ولادتها، ولحظة تخرجها ولحظة زواجها ولحظة إنجابها، أربع لحظات لا يستطيع الإنسان التخلف عنها لأنها تجعلك تشعر بنتيجة التعب والحصاد”، واختتم كلامه داعيًا لكل أب وأم أن يفرحوا بلحظة حصادهم.

وأوضح أن لديه ابنتين، وأن لحظة التخرج هي التي يتمناها ورغم أنها تكون لمدة ثوان معدودة إلا أنها تمثل أسعد لحظات حياته.

زوجة تامر أمين

يُشار إلي أن تامر أمين ولد في عائلة من الإعلاميين المشاهير، ثم تزوج فيما بعد من إحدى المذيعات الشهيرات والتي أعلنت اعتزالها بعد الزواج وتحجبت وهي الإعلامية المصرية شيرين الشنيطي، ورزقهما الله بإبنتان “نور، ملك”.

تامر أمين في أحدث ظهور مع إبنتيه وزوجته الإعلامية المعتزلة شيرين الشنيطي

وتحدث تامر فى برنامجه “آخر النهار” عن تجربة زواجه أنه لم يكون عن حب بل كان زواجه عقلي بشكل كامل ونوه إلى أنه من أسعد الأزواج على الأرض لزواجه بتلك الطريقة وذلك لأن زوجته الإعلامية الكبيرة تحاول إسعاده بكل الطرق كما تحدث عن الحب الأفلاطوني وأكد إلى أنه شيء استثنائي وغير منتشر إلا أن الزواج يكون مبنيًا على العشرة والأمان.

وعن أبناء تامر امين فهو لديه ابنتين هم ملك ونور أكبرهم نور فاتنة الجمال التي ظهرت مع تامر أمين فى برنامج الدمية ” أبلة فاهيتا ” في بداية ظهورها الإعلامي والتي فاجئت الجمهور بجمالها الساحر رغم أنها تمتلك من العمر 16 عاما فقط.

وتحدث فى البرنامج عن تفاصيل علاقته بزوجته وبناته وطريقة معاملته لهن وكان من ابرز تصريحات إبنته نور صاحبة الـ 16 عاما أن علاقتها بوالدها وطيدة، لكن رغم ذلك، أجابت بسخرية على العديد من أسئلة أبلة فاهيتا فعندما أخبرتها الأخيرة أنه من الجيد أنها لا تشبه والدها، فقالت لها “الحمد لله”، ليدخل والدها في نوبة ضحك بعدها.

وبسؤالها عما إذا كان والدها يستخدم بعض الشتائم في المنزل، فأجابت بالإثبات، ليرد تامر أمين ضاحكًا وموجهًا حديثه لابنته: إنتي فاكره ان حمار وكلب دي شتايم، الأبلة تقصد كلام تاني مش تبعنا.

نورت

نورت