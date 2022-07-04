جيهان عبدالعظيم تدافع عن نسرين طافش بعد التنمر على عريسها: “في شي اسمه شوفوا بعيونها”

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 03:50 صباحاً - دافعت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم عن مواطنتها الفنانة السورية نسرين طافش بعد حملة التنمر التي تعرض لها عريسها شريف الشرقاوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نجلاء عبد العظيم منشورا عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه: ”أنا بعمري ما علقت على أي حدث بس في كلمتين لازم قولهم.. عيب كل ماتجوزت فنانة او فنان تبلشوا تنمر عليهم لو كل شخص التهى بنفسه وركز على نفسه فقط كنا بألف خير“.

وأضافت جيهان ”في شي اسمه نصيب وفي شي اسمه انسجام وفي شي اسمه شوفوا بعيونها، تمنوا الخبر لبعض صدقوني نحنا ضيوف بالدنيا ومادامت لحدا لما تتمنى الخبر لغيرك بصدق الله رح يبعتلك ياه أضعاف“.

وقدمت جيهان عبد العظيم التهنئة لمواطنتها قائلة: ”مبروك وألف مبروك للفنانة نسرين طافش الزواج وانشاء الله جوازة الدهر“.

وكشفت الفنانة السورية نسرين طافش يوم الأحد، هوية عريسها، بنشر أول صورة تجمعها معه حيث انطلقت بعدها موجة من التنمر بسبب شكل عريسها، الذي رأى متابعون أنه لا يتناسب مع جمال النجمة السورية.

جاء ذلك، بعد يوم واحد فقط من إعلان ارتباطها رسميا، دون إعلان هوية العريس، ما أثار فضول النشطاء الذين بدؤوا بطرح تخميناتهم.

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت ”طافش“، الأحد، صورة لها برفقة عريسها المصري الدكتور شريف الشرقاوي.

وأكدت بذلك الفنانة، حقيقة المعلومات التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية والتي أشارت إلى هوية العريس.

وأرفقت الفنانة صورتهما بتعليق، شكرت فيه كل من بارك لهما في هذا الزواج، قائلةً: ”شكرا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا“.