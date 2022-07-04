شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عرض واحد تانى والعنكبوت وزومبى مع أفلام عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر أفلام عيد الفطر الماضى، في العروض بالتزامن مع عرض الأفلام الجديدة في شباك التذاكر المقرر عرضها في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث يستمر عرض فيلم واحد تانى للنجم أحمد حلمى، وفيلم العنكبوت للنجم أحمد السقا، وفيلم زومبى لنجم مسرح مصر على ربيع.

ويعرض حاليًا فيلم "كيرة والجن" في السينمات، بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومن إخراج مروان حامد، حيث تصدر الشباك بايرادات وصلت لـ 11 مليون جنيه.

كما يطرح في السينمات فيلم "بحبك" بطولة النجم تامر حسنى بدءاً من يوم 7 يوليو الجارى، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد، وهدى المفتى، ومدحت تيخة، وعمرو صحصاح، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج تامر حسنى.

كما يطرح أيضًا في نفس اليوم، فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، ويشارك في بطولته كل من هدى المفتى، سيد رجب، ومحمد لطفى، وعدد كبير من الفنانين، تاليف وسامك صبرى، إخراج حسين المنباوى.

يشار إلى أن فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

أما فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وفيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين إصافة إلى ضيف الشرف عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى.