في عيد ميلاده الـ57.. علاء مرسي حبيت هذه النجمة الجميلة بجنون لمدة 25 عام.. لن تصدق من هي!!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 صباحاً - يحتفل الفنان علاء مرسي، اليوم الأحد 3 يوليو، بعيد ميلاده الـ57، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1965، ويعد واحدًا من أبرز الفنانين الكوميديين على الساحة الفنية.

وفي شهر أبريل الماضي، كشف الفنان علاء مرسي، أنه من مواليد برج السرطان، وعاش قصة حب في صمت، ومن طرف واحد، لإحدى النجمات في الوسط الفني، منذ 25 عامًا حتى الآن.

وأضاف الفنان علاء مرسي، خلال حواره بـ “برنامج العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على شاشة “المحور”، :”اعترف أنني أحببت ميرفت أمين حب غير عادي ، رغم اننا اصدقاء جدًا، وبنام وبحلم بيها، كما عشقت الفنانة سناء يونس وكنت أنظر لها كثيرًا يوم فرحي”.

وأوضح علاء مرسي، إنه ذات مرة ذهب إلي تصوير فيلم معين وكان حلم حياتي وتم اخذ الفيلم مني وإعطاءه لهنيدي وبعدها ذهبت وكسرت لوكيشن الفيلم علشان اتاخد مني.

خاض الفنان علاء مرسي، تجربة الإخراج في أحدث أعماله من خلال فيلم «الحوت الأزرق»، وهو ثاني تجربة إخراجية له، وتم عرضه بالسينمات قبل عامين.

من هو علاء مرسي؟

علاء مرسى هو فنان كوميدى لم يأخذ حقه لذلك اتهم السينما أنها مهنة لا تتسم بالوفاء، فكان ظهوره الأول مع أبناء جيله محمد هنيدى وأحمد آدم وعلاء ولى الدين، إلا أن علاء ولى الدين كان الأقرب إليه وله معزة خاصة لدى علاء مرسى ووفاته أثرت فيه بشكل كبير.

علاء مرسي والذي يعد من مواليد في 3 يوليو 1965م مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ، له أربعة أخوات ولدان وبنتان وهو الآن متزوج ولديه ثلاثة أبناء مريم ومحمد وفاطمة حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج دفعة عام 1998م.

هو من جيل الفنان الراحل علاء ولي الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي وأحمد آدم، وله الكثير من الأعمال المسرحية كما له مشاركات بالتمثيل والإخراج في المسرحيات الكويتية مثل مسرحية عايلة قرقيعان، الطرطنجي وقروب بوخلي، وهو محب للدراما السورية وعمل في عمل درامي باسم ليل السرار.

حصل على عدة جوائز من أحسن ممثل من مسرح الثقافة الجماهيرية وأحسن ممثل في مهرجانات المسرح العربي في أكاديمية الفنون لأعوام متتالية :

شارك علاء مرسي على مدار مسيرته الفنّية والتي تخطت 245 عمل وحفرت في أذهان الجمهور حتى يومنا هذا، ومن أهم أفلامه: “عندليب الدقي” و”طباخ الريس” و”عسكر في المعسكر” و”كباريه” و”معلش احنا بنتبهدل” و”يانا يا خالتي”.

وحول تجربته الإخراجية في فيلم «الحوت الأزرق»، أوضح أن هذا العمل حقق 120 ألف جنيه إيرادات خلال أسبوع في أربعة دور عرض، عرض فيها حوالي ست حفلات، معقبًا: «لما كان حد بيروح دور العرض وعاوز يتفرج على الفيلم يقولوا له الهارد بايظ أو فيه مشكلة مع الموزع».

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