محمد هنيدي ينشر أول صورة للفنان محمد عبدالرحمن بعد عملية القلب المفتوح

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 صباحاً - شارك الفنان المصري محمد هنيدي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي اول صورة لصديقه الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ ”توته“، بعد إجرائه عملية دقيقة بالقلب، كاشفا عن موعد خروجه من المستشفى.

وكتب هنيدي تعليقا على الصورة عبر حسابه على ”تويتر“: ”من مستشفى دار الفؤاد بنطمنكم.. توتة ”عبد الرحمن“ بقى زي الفل وخارج بكرة“.

وكان قد أجرى الفنان محمد عبد الرحمن مؤخرا عملية جراحية بالقلب، أعلنت عنها شقيقته خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك.