كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 صباحاً - شارك الفنان المصري محمد هنيدي متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي اول صورة لصديقه الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ ”توته“، بعد إجرائه عملية دقيقة بالقلب، كاشفا عن موعد خروجه من المستشفى.
وكتب هنيدي تعليقا على الصورة عبر حسابه على ”تويتر“: ”من مستشفى دار الفؤاد بنطمنكم.. توتة ”عبد الرحمن“ بقى زي الفل وخارج بكرة“.
وكان قد أجرى الفنان محمد عبد الرحمن مؤخرا عملية جراحية بالقلب، أعلنت عنها شقيقته خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي ينشر أول صورة للفنان محمد عبدالرحمن بعد عملية القلب المفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.