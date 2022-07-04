آمال ماهر تتلقي صدمة جديدة بعد أيام من عودتها للأضواء.. شاهد ماذا حدث لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 صباحاً - بعد 6 أيام فقط من عودة قناة الفنانة المصرية آمال ماهر على موقع “يوتيوب”، فوجئ جمهور الفنانة المصرية بحجـبها مجددًا اليوم الأحد 3 يوليو.

وجاء ذلك على الرغم من إعلان الفنانة آمال ماهر عن عودتها لممارسة نشاطها الفني والتحضير لحفل غنائي كبير ستحييه قريبًا، بعد تعــافيها تمامًا من فيروس كورونا الذي أصــيبت به مؤخرًا.

فعند البحث عن الرابط الخاص بالقناة الرسمية لآمال ماهر، ستفاجأ بعبارة “هذه القناة غير متاحة”، وذلك للمرة الثانية حيث سبق وتم حجــبها، في يوليو 2020.

هذا الأمر أثار قــلق الجمهور مجددًا حول آمال ماهر، وتسائلوا عن أسباب حــجب القناة مرة أخرى، وعما إذا كان سيتبع ذلك إلغــاء حفلها الغنائي أيضًا.

آمال ماهر تطمئن جمهورها في مداخلة هاتفية:

وكانت قد علّقت الفنانة المصرية آمال ماهر، على التعليقات التي حصدها الفيديو الذي نشر لها مساء الأمس بعد غياب طويل وبعد أنباء عن اختطـافها، حول أنها ليست هي ولكنها دوبلير.

الفنانة آمال ماهر، أكدت أنها هي من ظهرت في الفيديو الذي تم بثه لترد على شائعة اختـفائها، متابعة: “أنا مش قادرة من الكلام والله أنا بعتـذر للجمهور إني فعلًا كنت في حالة ســيئة جدًا والكوفيد تعبنـــي بيجيني بكل حالته صـداع ضيــق تنفس، سخـونة تعـــب في عضـــمي”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء DMC”، مع الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع عبر فضائية “DMC”، أنها أصبحت وهي فيروس كورونا “صحاب” بعد تكرار إصابتها به، متابعة: “جاتلي من 6 شهور وجاتلي دلوقتي، وجربت كل المتحورات”.

وعن سر الغــياب خلال الفترة الأخيرة والصور التي نشرتها على «إنستجرام» مؤخرًا، قالت: “أنا عايزة أطمنهم وأقولهم أنا بخير والصور دي كانت قبل ما أتعــب بيومين، مش قديمة والله ما قديمة، مكنتش متابعة بشكل دائم لأني كنت تعبانة وسخونة بس لما لقيت الموضوع كبر قولت تعـبانه تعـبانه، بس فعلًا لو كنت طلعت قبل كدا كنتوا هتقلقوا أكتر لأن صوتي صعب”.

وعبّرت الفنانة آمال ماهر، عن سعادتها من كثرة الحب الذي رأته من تعليقات جمهورها، قائلة أنا اتخضـــيت من كثرة الحب لدرجة إني دمعــت.

وأضافت، “الحكة ليست مصـــطنعه والله وشوفوا صوتي وإن شاء الله هاخــــف وأكون معاكم قريبًا”، مؤكدة أن الإعلامي رامي رضوان طلب منها ان تخرج لايف معه ولكنها اعترضت بسبب التعب والإرهـاق على وجهها، مؤكدة أنها عندما تشـــفى ستكون معه.

وأعلنت عن تفاصيل الحفل الجديد قائلة، إن شركة تذكرتي تواصلت معها، وستعلن عن التفاصيل قريبًا، مؤكدة أن الحفل أكيد هذه المرة وأنها من ستغنـــي وليس دوبلير.

وغنت خلال المداخلة أغنية “طوبة فوق طوبة”، رغم مـرضها وذلك من أجل جمهورها، ووجهت لهم الشكر على اهتمامهم قائلة: “حبكم تاج فوق راسي”.

تصريحات آمال ماهر عن غيابها

ظهرت الفنانة المصرية آمال ماهر فى فيديو مسجل، وذلك في أول ظهور لها بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا حول اخـتطافها وتعذيبها في أحد السجــون.

آمال ماهر ظهرت في مقطع الفيديو بوجه شــاحب ومــلامح مجــهدة، وكشفت أنها كانت مصـــابة الفترة الماضية بفيروس “كورونا”، وهو ما منعها من الظهور.

حيث قالت: “جمهوري وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا، معــلش الفترة اللى فاتت مكـــنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعــافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا”.

ووجهت الشكر لجمهورها الذين قلــقوا عليها، بقولها: “ألف شكر أنا حقيقى ممتنة لكم الحب والخـــوف اللى شوفته ولمسته الحمد لله إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير، انا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربى وبحب أهنئ الشعب المصرى بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.. انتظرونى قــريب”.

أنباء اختطاف آمال ماهر:

وكانت قد انتشرت مؤخرا العديد من الأنباء حول خـــطف الفنانة آمال ماهر وحـبسها بأحد السجــون على الطريق الصحراوي، وتعـــرضها للتعـذيــب من قبل أحد الشخصيات المهمة، مما أثار جـــدلًا واسعًا.

وبدأ محبو آمال ماهر التفاعل مع هاشتاج #أين_آمال_ماهر؟، وطالبوا الفنانة بالظهور في بث مباشر ليطمئنوا عليها.

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