شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن القيسونى: يوسف ضحية فى مسلسل يوتيرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان والإعلامى أيمن القيسونى: "أنا من أب مصرى وأم لبنانية واتولدت فى مصر وأهلى بعتونى إنجلترا عشان أخلص دراستى وأنا عندى 9 سنين، بدأت اشتغل فى عرض الأزياء وبعدين الفيديو كليب وبعدين التمثيل".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج من مصر مع الإعلامية ندى رضا: "ما كانش عندى أصدقاء فى مصر وكنت بنزل أعمل إعلان أو اتنين وارجع تانى على إنجلترا، وما كنتش بفكر فى تقديم البرامج أو التمثيل كنت مهتم بالموديل كهواية، وبعدين كلمونى من لبنان علشان أبقى مذيع، ما كنتش أعرف أن حجم البرنامج هيبقى كبير، وكنت بعمل اسكتشات فى برنامج كوميدى فى لبنان، وفى 2021 بدأت فى التمثيل وجيت على مصر طارق الجناينى قالى تعالى نعمل برنامج مع بعض وعملنا الدايرة وبرنامج الدايرة مش شخصية أيمن القيسونى أنا بحب ألعب واضحك وكانت تجربة لطيفة".

وتابع: "كنا بنصور 4 حلقات فى اليوم واليوم اللى يلعب فيه الأهلى والزمالك صورنا الـ4 حلقات فى 6 ساعات، والمواقف التى تحدث بين أى راجل وزوجته مثلا أنا بخش ارمى الجزمة على الرغم أن مراتى عملت دولاب جنب الباب برضه أنا برمى الجزمة جنب الدولاب ده، أنا وزوجتى أصحاب وفكرنا كثيرا أننا نعمل حاجة مع بعض، واحنا عيلة طول الوقت بنهزر ونضحك والنهاردة نزلت مقلب خوفت والدتى، وبطبعى بحب أهزر وأخلى العالم تضحك وبحس أننا كاسرة نقدر نخطف الناس ونضحكهم لمدة نص ساعة".

وعن دوره فى مسلسل يوتتيرن قال: "يوسف ضحية مش شرير حصلت فى حياته حاجات قبل الجواز خليته يشك وفى حاجة مهزوزة جوة، خليته ما يقدرش يمسك نفسه ولا يتحكم فى انفعالاته، لكنه ليس شرير هو بيحب مراته وكان الورق مكتوب كويس جدا".