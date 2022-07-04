شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بسوهاج يكرم أشرف زكى ومحمد ثروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون بمدينة سوهاج الجديدة، الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد ثروت، بعد عرض مسرحيتين، هما: "المسرح واحشنا" و"ملح الأرض".

وشهدت العروض المسرحية حضور النائب أحمد حلمى الشريف، محمد فواز نقيب شباب محامين سوهاج وعبد الرحمن شكر نقيب محامين طما، ووليد حمد نقيب محامين طهطا، وبحضور متميز لمحامين محافظة سوهاج شبابا وشيوخا.

وأعرب الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال في محافظة سوهاج، وقال في تصريح لـ"الخليج 365": "العروض المسرحية من بطولة مجموعة من طلبة وخريجى المعهد العالي للفنون المسرحية، وإن الهدف من العروض المسرحية هو نشر الفن والوعى فى كل أنحاء الصعيد".

عرض "المسرح واحشنا" من إخراج أشرف زكى، ويشارك في بطولتها خالد أنور ونغم صالح ومازن جمال عبد الناصر وميرنا نديم وعبد العزيز علي.

العرض يعتبر إحياء للمسرح القديم خاصة أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في وجدان كل مواطن مصري مثل مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي، وغيرها حيث يجسد شباب العرض نجوم الزمن الجميل فتقدم نغم صالح الفنانة شويكار وخالد أنور يقدم بهجت الأباصيري الشخصية الشهيرة للفنان عادل إمام، ويصم العرض استعراضات غنائية.



























