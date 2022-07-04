ننشر نص وصورة استقالة هاني شاكر رسميا من نقابة الموسيقيين بتوقيعه

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين، حيث قدم هاني شاكر الاستقالة رسميا بشكل مكتوب وموقع بخط بيده للنقابة، وجاء نص الاستقالة كما يلي:

السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق.. هاني شاكر.



استقالة هاني شاكر

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.

وطالبت الفنانة أنغام الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية بالعدول عن قراره، واصفة قراره بالخسارة الكبيرة للنقابة وللمطربين ولجميع الموسيقيين.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر: "‏استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هانى شاكر خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا.. أرجو أن يتراجع عن الاستقالة".

فيما قال المطرب الكبير علي الحجار لـ الخليج 365، "إن المطرب الكبير هاني شاكر، فنان كبير ومحترم وابن ناس ومهذب وايده نظيفة"، مؤكدا أن غيابه عن النقابة خسارة كبيرة، مطالبا إياه بالعودة لمنصب النقيب لأن عودته مكسب.

وأضاف علي الحجار أن قرار هاني شاكر ترك النقابة ليس بسهل، وأنه يعي جيدا حجم الضغط الذي تعرض له هاني شاكر، مطالبا الفنان الكبير هانى شاكر بالنظر إلى 12 ألف موسيقي في القاهرة والمحافظات شعروا في فترة توليه النقابة بالكثير من الإنجازات.

وطالب علي الحجار بعودة هاني شاكر على أقل تقدير حتى نهاية المدة، فهو نظيف اليد ولا يستطيع أحد التشكيك فيه وأعضاء النقابة مطمئنون لأنه أمين عليهم ووجوده سيشكل فارقا كبيرا في حجم الإنجازات التي سبق أن قدمت، وما سيتحقق في الفترة المقبلة.