شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة هاني شاكر قيد الدراسة من قبل نقابة الموسيقيين واتحاد النقابات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين، إن النقابة تلقت استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر بشكل رسمي، وإنها قيد الدراسة من مجلس النقابة واتحاد النقابات الفنية أيضا.

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.

وطالبت الفنانة أنغام الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بالعدول عن قراره، واصفة قراره بالخسارة الكبيرة للنقابة وللمطربين ولجميع الموسيقيين.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر: "‏استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هانى شاكر خسارة كبيرة للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا.. أرجو أن يتراجع عن الاستقالة".

فيما قال المطرب الكبير علي الحجار لـ"الخليج 365": "إن المطرب الكبير هاني شاكر، فنان كبير ومحترم وابن ناس ومهذب وايده نظيفة"، مؤكدا أن غيابه عن النقابة خسارة كبيرة، مطالبا إياه بالعودة لمنصب النقيب لأن عودته مكسب.

وأضاف علي الحجار أن قرار هاني شاكر ترك النقابة ليس بسهل، وأنه يعي جيدا حجم الضغط الذي تعرض له هاني شاكر، مطالبا الفنان الكبير هانى شاكر بالنظر إلى 12 ألف موسيقي في القاهرة والمحافظات شعروا في فترة توليه النقابة بالكثير من الإنجازات.

وطالب علي الحجار بعودة هاني شاكر على أقل تقدير حتى نهاية المدة، فهو نظيف اليد ولا يستطيع أحد التشكيك فيه وأعضاء النقابة مطمئنون لأنه أمين عليهم ووجوده سيشكل فارقا كبيرا في حجم الإنجازات التي سبق أن قدمت، وما سيتحقق في الفترة المقبلة.