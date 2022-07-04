شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أديل يجمع بين زوجها السابق والحالي بحفلها الأول بعد غياب 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين الزوج السابق لـ أديل، سيمون كونيكي والد طفلها أنجيلو، مع صديقها الحالي ريتش بول وهما يستمتعان بعودتها للغناء على المسرح بعد غياب 5 سنوات، وذلك في حفل ضخم في هايد بارك.

ووفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإنه مرت خمس سنوات طويلة، منذ أن أحيت أديل آخر حفلة موسيقية في المملكة المتحدة، أو في أي مكان آخر، كما ألغت اثنان من تلك العروض كان من المقرر عرضها في ملعب ويمبلي، بسبب معاناتها من مشاكل في صوتها.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت أديل عرضها في لاس فيجاس؛ بسبب فيروس كورونا، وقالت في منشور لها على صفحتها الخاصة بمواقع الاجتماعي: "لقد تعرّضت للإحباط، لكن الأمر ليس جاهزًا''.

وأضاف التقرير، أن آديل حصلت في حفل جوائز بريت الذى أقيم في فبراير الماضى على جائزة أفضل فنانة وأفضل ألبوم، وذكرت خلال الحفل في كملتها بعض النصائح للفنانين الجدد، والتي منها إنه يجب عليهم عدم التخلي عن أحلامهم، ويتذكرون دائماً أن الجمهور هو من أسباب نجاحهم، لذلك يجب عليهم الاهتمام بهم دائما.

وظهرت المغنية العالمية أديل، خلال حفلها الغنائي على مسرح هايد بارك بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود بحمالات وبحزام ذهبى حول الخصر، وأكملت إطلالتها بأقراط من الذهب واللؤلؤ، وصففت شعرها الأشقر على هيئة كعكعة مع ترك خصلتين على وجهها.