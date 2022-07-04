شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: سعيد بالعروض المسرحية بسوهاج وهدفنا نشر الفن والوعى فى أنحاء الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، عن سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال في محافظة سوهاج والتي شهدت منذ قليل عرض مسرحيتين؛ هما: "المسرح واحشنا"، و"ملح الأرض".

وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية في تصريح لـ"الخليج 365": "العروض المسرحية من بطولة مجموعة من طلبة وخريجى المعهد العالي للفنون المسرحية، وإن الهدف من العروض المسرحية هو نشر الفن والوعى فى كل أنحاء الصعيد".

عرض "المسرح واحشنا" من إخراج أشرف زكى، ويشارك في بطولتها خالد أنور ونغم صالح ومازن جمال عبد الناصر وميرنا نديم وعبد العزيز علي.

العرض يعتبر إحياء للمسرح القديم خاصة أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في وجدان كل مواطن مصري مثل مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي، وغيرها حيث يجسد شباب العرض نجوم الزمن الجميل فتقدم نغم صالح الفنانة شويكار وخالد أنور يقدم بهجت الأباصيري الشخصية الشهيرة للفنان عادل إمام، ويصم العرض استعراضات غنائية.















