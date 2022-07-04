شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "زومبى" يتذيل إيرادات الموسم السينمائى ويحقق 16 ألف جنيه فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "زومبى" من بطولة على ربيع إيرادات بلغت 16,491 ألف جنيه ليلة أمس السبت، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 19 مليونًا فى شباك التذاكر، منذ بداية عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاصى الدماء ضمن الأحداث.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض فيه بجانب "زومبى"، فيلمى "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد لطفى، وإخراج احمد نادر جلال.