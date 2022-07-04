شكرا لقرائتكم خبر عن ابن محرم فؤاد عن زيجات والده: 3 زيجات رسمية وبيتكلموا فى جوازه أكتر من تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر العديد من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى تتحدث عن زيجات الفنان الكبير محرم فؤاد من جميلات ينتمين للوسط الفنى أو من خارجه ، وذكر البعض أن عدد زيجاته 6 زيجات بينما ذكر البعض الأخر أنهن 7 زيجات، وفى تصريحات خاصة لليوم السابع كشف طارق محرم فؤاد ابن الفنان الكبير حقيقة هذه المعلومات.

وقال ابن محرم فؤاد لليوم السابع: "الناس والإعلام بيتكلموا عن زيجات والدى وسايبين تاريخه الفنى والسياسي الذى تعرض للتعتيم"، وأوضح طارق محرم فؤاد قائلاً: والدى تزوج ٣ زيجات رسمية، وهى والدتي ماجدة بيضون والتى كانت ملكة جمال لبنان والفنانة عايدة رياض والإعلامية منى هلال".

ونفى طارق محرم فؤاد زواج والده من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق قائلاً: متجوزهاش لكن مثلت معاه فيلم الملكة وأنا وكان من إنتاجه"، وتابع :" قد يكون والدى تعرف على الكثيرات ولكن زيجاته الرسمية 3 زيجات، وقد تكون جمعته علاقات عابرة أو زيجات عرفية".

وأكد ابن محرم فؤاد رغبته فى عمل فيلم عن قصة حياة والده قائلاً: "أتمنى عمل فيلم عن حياته ونشأته لأنه تعب وتعذب كثيراً في طفولته وصباه وبداية مشواره، وحتى أوضح الكثير من الحقائق حول تاريخه وحياته ودوره الفنى والوطنى ، وتكون نهاية الفيلم بمشهد ناحه فى فيلم حسن ونعيمة، عندما حمله الناس على الأكتاف بعد أول عرض و ساروا به في شارع سليمان باشا وهم يهتفون: حسن حسن".

واختتم طارق محرم فؤاد حديثه قائلاً: "مذكرات والدى وقصة حياته عندي في تسجيل صوتي بصوت أبى، وهييجى وقتها لما ربنا يقدرني"