شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مصطفى عباس يتعرض لأزمة صحية مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى عباس، عن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في نقله إلى المستشفى.

ونشر مصطفى عباس، صوره له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، من داخل غرفة بأحد المستشفيات، وعلق عليها: ادعولي.. أنا تعبان.



حساب مصطفى عباس

يذكر أن آخر أعمال مصطفى عباس، مسلسل بابلو الذي عرض في السباق الرمضاني 2022، وضم العمل العديد من النجوم أبرزهم، حسن الرداد، أروى جودة، سلوى عثمان، نجلاء بدر، مصطفى فهمي، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف حسان دهشان.

مسلسل "بابلو" يسجل التعاون الثالث بين حسن الرداد والمخرج محمد عبد الرحمن حماقي، بعد مسلسل "شاهد عيان" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته هنا شيحة وبسمة ومحمد لطفى ووليد فواز، وفيلم "تحت تهديد السلاح" الذى تم الانتهاء من تصويره ومقرر عرضه قريبا، ويشارك في بطولته كل من: مى عمر وشيرين رضا وفتحى عبد الوهاب.