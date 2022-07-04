عمرو دياب يهنئ البطلة بسنت حميدة الفائزة بذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم الكبير عمرو دياب، البطلة الأولمبية بسنت حميدة الفائزة بميداليتين ذهبيتين 100 متر و200 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ونشر عمرو دياب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بسنت وهي ترفع علم مصر وكتب: بسنت حميدة بطلة من ذهب مبروك لمصر.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته اللوك الجديد، واللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ديجيتال ماستر ومكساج أمير محروس ، تسجيل أندرو داود.



عمرو دياب يهنئ البطلة بسنت حميدة

ونجحت العداءة المصرية بسنت حميدة فى التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات 200 متر عدو ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واحتلت بسنت حميدة المركز الأول بـ22.47 فى رقم أوليمبى جديد، لتحصد الميدالية الذهبية الثانية لمصر، بعدما سبق أن حققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وتعد بسنت هي المفاجأة حتى الآن، في ظل ابتعادها خلال الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ولكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية وبطولة العالم، واستعداد فى صربيا.

وكان زياد السيسي قد تُوج بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

ونجح زياد فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.