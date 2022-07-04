شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى وبلقيس ينضمان لنجوم حفلات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان محمود الليثى والمطربة الإماراتية بلقيس فتحى حفلاً غنائيًا يوم 12 يوليو الجارى بأحد فنادق القاهرة تزامنًا باحتفالات عيد الأضحى ويقدم كل منهما فاصلاً من الأغانى التى اشتهر بها وهذه هى المرة الأولى التى يلتقى الاثنان فى حفل واحد.



الليثى وبلقيس

من ناحية أخرى حالة من النشاط الفني يعيشها نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى خلال هذه الفترة حيث يقدم خلال الفترة المقبلة العديد من الأغنيات المحببة لدى جمهوره والتى يحرص محبيه على الاستماع إليها وترديد كلماتها خاصة بالأفراح، وكذلك الحفلات الغنائية التي يحييها في موسم الصيف بالساحل الشمالى وأماكن السهر المختلفة.

ولكن المفاجأة هذه المرة ستكون من خلال أغنية تجمعه بشقيقه المطرب الشعبى حمادة الليثى، وهو نجم في مجال الأغنية الشعبية أيضًا فقدم الكثير من الأغانى التي حققت نجاحًا مثل أغانى، ادلع، حلو الحلو، مرجحينا، يا دنيا كده عيب، كما أنه كان سببًا في شهرة الفنانة الاستعراضية صافينار من خلال غنائه لأغنية "على رمش عيونها" ضمن أحادث فيلم "القشاش" والذى كان سبباً في شهرتها في مصر.