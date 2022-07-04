شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس باركر يطمئن محبيه على حالته الصحية بعد دخوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن ترافيس باركر عبر "ستورى" على إنستجرام جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد دخوله المستشفى، يوم الثلاثاء الماضي، وأكد أنه "أفضل حالًا حاليًا".

يعد المنشور أول تحديث لترافيس على وسائل التواصل الاجتماعى، وكتب فيه: "حفظني الله، كان التهاب البنكرياس ناتجًا عن إزالة الزوائد اللحمية في منطقة حساسة للغاية".



حساب ترافيس على انستجرام

أعادت زوجته كورتني كاردشيان نشر قصة ترافيس وأضافت: "شاكرة الله على شفاء زوجي، بعد الأسبوع المخيف والعاطفي".

في السنوات السابقة دخل ترافيس إلى المستشفى بسبب جلطات دموية في ذراعيه، وإلتهاب النسيج الخلوى، كما نجا من حروق من الدرجة الثالثة في حادث تحطم طائرة عام 2008.

وكان العروسين ترافيس باركر وكورتني كارداشيان استمتعا بيوم وسط البحر، حيث تم تصوير العروسين وهما يقضيان يومًا على متن يخت معًا في بورتوفينو بإيطاليا، وشوهد ترافيس وكورتني يرتديان مناشف متطابقة أثناء تواجدهما على القارب ، قبل أن يصعدوا إلى أحد المستويات العليا ويقفزان معًا.

وسبق وتبادل الزوجان عهود الزواج في L’Olivetta ، فيلا مملوكة لشركة Dolce & Gabbana ، أمام أطفالهم وعائلاتهم وأصدقائهم المقربين.

وعلي جانب آخر انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، حملة سخرية كبيرة من إطلالات عائلة كاردشيان في حفل زفاف شقيقتهما كورتني كاردشيان على ترافيس باركر، الذي أقيم في قلعة في بورتو فينو بإيطاليا.

وفى تقرير لـ صحيفة الديلي ميل البريطانية، سردت من خلالها بعض العبارات التي وجهها مستخدمي منصات السوشيال ميديا لعائلة كاردشيان الذين ارتدوا فساتين دانتيل قوطية لحفل الزفاف، والتي وصفهم الكثيرون بأنهم ذاهبون الى جنازة أكثر منها حفل زفاف.