بكت تأثرًا.. أديل توقف حفلها في لندن بشكل مفاجيء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت الفنانة العالمية أديل إلى خشبة المسرح أمام جمهور حي في أول حفل موسيقي لها منذ خمس سنوات، حيث ترأست يوم الجمعة الماضي، مهرجان BST Hyde Park في لندن.

وبحسب موقع Page 6، عبّرت أديل عن سعادتها بالعودة إلى المسرح مرة أخرى، وقالت بعد صعودها إلى المسرح أمام أكثر من 65 ألف شخص: “يا إلهي ، لقد عدت إلى المنزل. من الغريب أن أكون أمام حشد مرة أخرى. أشعر بالتوتر الشديد قبل كل عرض، لكني أحب أن أكون هنا”.

وقد بدت أديل متأثرة لدرجة أنها لم تتمالك دموعها، خاصة بعد تفاعل الجمهور معها على أغنية Someone Like You.

قدّمت أديل خلال الحفل أغنيات من ألبومها الجديد ومن بينها Easy On Me و Oh My God، بالإضافة إلى مجموعة كبير من أشهر أغنياتها القديمة.

ونشرت أديل صورًا من الحفل على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث ارتدت فستانًا أنيقًا جدًا من اللون الأسود. وعلقت قائلة: “الليلة الأولى في هايد بارك! يا له من حشد!! شكرا لك أحبائي، لا أطيق الانتظار لفعل كل شيء مرة أخرى الليلة”.

يذكر أن أديل توقفت عدّت مرّات عن الغناء خلال الحفل، وذلك لمساعدة المعجبين الذين طلبوا رعاية طبية، حيث شهد مكان الحفل حالة من التكدس الضخم، وطلبت أديل من جمهورها التزام الهدوء وإخلاء الطريق أمام الجمهور وذلك بعد نشوب بعض الفوضى.