بسبب الإقبال كبير.. حفل إضافي لـ محمد عبده في فرنسا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُحيي الفنان السعودي محمد عبده حفلًا إضافيًا في العاصمة الفرنسية باريس، على خشبة مسرح قصر غارنيه في دار أوبرا باريس.

ويأتي ذلك نظرًا للإقبال الجماهيري الضخم على حفل فنان العرب محمد عبده الأول الذي ينتظره الجماهير في المسرح ذاته، وشهد زخمًا كبيرًا من قبل الجماهير في فرنسا.

ومن جانبه، نشر حساب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على إنستجرام، منشورًا جاء فيه: «نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير تم إضافة ليلة ثانية لفنان العرب ‫#محمد_عبده‬، ‏في Palais Garnier – Paris ‏ 23 يوليو».

ومؤخرًا كانت روتانا قد طرحت للنجم محمد عبده أحدث أغانيه والتي تم طرحها في شهر مايو الماضي، والتي حملت اسم «مستعجلة»، وتم طرحها على قناة فنان العرب الرسمية على اليوتيوب، والتي تأتي من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

محمد عبده كان قد احتفل بذكرى ميلاده منذ أيام، إذ وُلِد في 12 يونيو 1949 بمحافظة الدرب في منطقة جازان، جنوب السعودية.

ويعدُّ الفنان السعودي من أشهر الفنانين في الخليج والوطن العربي، واستحق بجدارة لقب “فنان العرب”، كما يحظى باحترامٍ كبير في الساحة الفنية.

وخلال مسيرته الفنية الطويلة الزاخرة بالنجاحات، غنَّى في أغلب المسارح العربية والعالمية بجنيف، ولندن، وواشنطن، ولوس أنجلوس وغيرها من المدن