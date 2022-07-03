عبدالله الرويشد يحتفل بعيد الأضحى مع جمهوره في الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان عبدالله الرويشد لإحياء حفلٍ كبير في الكويت، وذلك يوم 13 يوليو الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر الرويشد “بوستر” الحفل وعلّق قائلًا: “العيد لما أشوفكم أقدر أسميه عيد. عبدالله الرويشد في الكويت”.

وسيقود الفرقة الموسيقية خلال الحفل المايسترو وليد فايد، بإشرافٍ فني من “روتانا”، وتنظيمٍ من “إيفنتكوم”، ضمن حفلات العيد في الكويت.

يذكر أن عبدالله الرويشد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان “حبيب كان” من كلمات الشاعرة البحرينية فتحية العجلان، وألحان خالد الشيخ وتوزيع Gara.

وحقق فيديو الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد شهرين من صدوره على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.