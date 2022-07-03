شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق الدوري الإيطالي يقترب من خطف حكيم زياش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن أحد عملاقة الدوري الإيطالي، أصبح قريبًا من التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يقترب من ضم زياش

حيث أكدت التقارير أن الدولي المغربي ‎حكيم زياش، اقترب كثيرًا من الإنتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن المفاوضات جارية بين إدارتي ميلان الإيطالي، ‎وتشيلسي الإنجليزي، من أجل إتمام الصفقة، في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ماذا قدم زياش مع تشيلسي؟

وكان حكيم زياش، صاحب الـ29 عامًا انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في انتقالات صيف 2020، قادمًا من نادي أياكس الهولندي.

وخاض زياش رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، 83 مباراة، سجل خلالهم 14 هدف، وصنع 10 آخرين.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز محتلًا المركز الثالث برصيد 74 نقطة.