رابح صقر بفيديو من الطائرة.. تعرف إلى وجهته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر رابح صقر مقطع مصوّر له عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام”، ظهر من خلاله في الطائرة متوجهًا إلى لندن، وعلّق قائلًا: ” “متجه إلى لندن بعد حفله الفني في موسم جدة”.

يذكر أن رابح اختتم حفلات موسم جدة، الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع “المركز الوطني للفعاليات”، حيث قدَّم حفلاً من تنظيم وإشراف شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وجرى الحفل بمسرح الصالة المغطاة في “الجوهرة”، وتولى خلاله المايسترو هاني فرحات قيادة الفرقة الموسيقية، وقدَّم رابح في الليلة الغنائية أغنياتٍ متنوعة، جديدة وقديمة، كما أدَّى للمرة الأولى أغنية “تعود”، حيث كشف للحضور أنه لم يسبق أن غناها في أي حفلٍ.

وترنَّم صقر في الحفل، الذي طلب خلاله من الجمهور الترحُّم على الشاعر الراحل خالد بن محفوظ، بـ “منتهى الرقة، واجد، نوع من البشر، العباة الرهيفة، تصفحيني، أزعل عليك، سقى الله، من كبرها، مغرورة، أوجه المعنى، أنت ملك، الرصاص، الحب أعمى، ضعفي محبة، على كثر القصيد، على كيفك، نقادة، أبرك الساعات، خلاص، أحسن الظن”، إضافةً إلى أعمالٍ أخرى.

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف الفنان السعودي عن خطته الجديدة مع “روتانا” بطرح أغنيات ألبوماته المقبلة بشكلٍ مفرد عبر إصدار أغنيةٍ جديدة كل شهر في المنصات الإلكترونية وجميع حسابات روتانا في مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك وجَّه رابح كلمة للخريجين، حيث تزامن الحفل مع ختام العام الدراسي، قائلاً: “للأمانة أعتبرهم أبنائي وبناتي، خاصةً وأن أولادي وبناتي تخرجوا اليوم أيضاً، وهؤلاء هم عماد المستقبل الذين ستعتمد عليهم الدولة، وإن شاء الله يشدون حيلهم في نيل الشهادات العليا، ونشوفهم في أعلى المناصب”.

واختتم رابح المؤتمر بالتعبير عن سعادته بنجاح حفله، كما شكر سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وطاقم روتانا، كاشفاً عن أنه تابع معظم حفلات موسم جدة، وسعيدٌ لسعادة الجمهور السعودي بهذه الحفلات.

ويستعد رابح لإحياء حفلٍ بمسرح كوكا أرينا في مدينة دبي 11 يوليو الجاري.