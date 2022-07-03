الصور الأولى لـ نسرين طافش وزوجها.. “شكرا لكل أمنياتكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة السورية نسرين طافش صورًا لها ولزوجها شريف شرقاوي عبر حسابها الرسمي في موقع “انستغرام”.

وظهرت نسرين وشريف وهما في غاية السعادة والفرح بصور “السيلفي” التي التقطها شريف.

وقالت نسرين في تعليقها على الصور: ” نحن محظوظون.. شكرا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا”.

وكانت نسرين قد أكدت أنها ذهبت برفقة زوجها لقضاء شهر العسل وكشفت أن زوجها شريف شرقاوي هو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة مختص بالريكي” وليس مختص باليوغا.

وكانت نسرين قد فاجأت جمهورها بإعلان خبر زواجها أمس من خلال نشر صورة تظهر من خلالها يدها ويد زوجها وهما يضعان خواتم الزواج دون أن تكشف عن أية تفاصيل إضافية حينها حيث اكتفت بتعليق قالت فيه: “ما جمعه الله بيننا.. بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم تعلن نسرين عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2023 بينما كانت قد حضرت في موسم دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل “جوقة عزيزة” وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق.