بيلي إيليش تتلقى دعوة للإنضمام إلى أكادمية الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنوطة بتوزيع جوائز الأوسكار عن قائمة تضم 397 من محترفي هوليوود والمجتمع السينمائي الدولي الذين تمت دعوتهم للانضمام إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وبحسب موقع The News، فقد تم توجيه الدعوة لـ”بيلي إيليش” التي فازت بجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم جيمس بوند No Time to Die في وقتٍ سابق من هذا العام. وينضم لـ”بيلي إيليش” الفائزون الجدد بجائزة الأوسكار ومنهم؛ “أريانا ديبوز”، “تروي كوتسور”.

قالت المنظمة التي تقدم جوائز الأوسكار يوم الثلاثاء 28 يونيو، إن 44 في المائة من فئة 2022 تُعرف على أنها نساء، 50 في المائة من خارج الولايات المتحدة و 37 في المائة من مجتمعات عرقية. إذا قبل المدعوون، وهو ما يوافق عليه معظمهم، فسيحصلون على امتيازات التصويت في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين.

تدعو الأكاديمية كل عام مجموعة جديدة من محترفي الترفيه للانضمام إلى المنظمة. على الرغم من أن الترشيح لجائزة الأوسكار ليس شرطاً، إلا أنه غالباً ما يكون نقطة انطلاق. فئة المدعوين 2022، على سبيل المثال، تضم 71 مرشحاً للأوسكار و 15 فائزاً.

وفي سياقٍ متصل، تم اختيار الملحن المصري المشهور “هشام نزيه” من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة ليكون عضواً في صفوف عضوية الأوسكار، وبهذه الدعوة يكون “نزيه” هو الملحن الأول على الإطلاق الذي تمت دعوته من قبل الأكاديمية والمصري الوحيد في قائمة هذا العام.

قام نزيه بتأليف الموسيقى التصويرية لسلسلة مارفل؛ Moon Knight. وفي عام 2021، تم تكريم “نزيه” في افتتاح الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية تقديراً لمسيرته الموسيقية لأكثر من 20 عاماً، والتي تضمنت تأليف موسيقى لحفل العرض الذهبي للفراعنة احتفالاً بنقل المومياوات الملكية المصرية القديمة من مصر لمتحف المتحف القومي للحضارة المصرية.

“هشام نزيه” هو ملحن موسيقي مصري قدم أكثر من 40 عملاً تتراوح بين المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، حيث عمل مع المخرجين الرئيسيين في صناعة السينما المصرية.

حصل “هشام” على عدد كبير من الجوائز عن العديد من أعماله، أبرزها حصوله على جائزة “فاتن حمامة” للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (CIFF) في عام 2018، ليكون بذلك أول ملحن يحصل على هذه الجائزة.

هذا وستُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها الخامسة والتسعين في لوس أنجلوس في 12 مارس 2023.