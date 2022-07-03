سيف نبيل بفيديو حصري من كليبه الجديد.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم العراقي سيف نبيل بتشويق الجمهور والمتابعين لأغنيته الجديدة “على بالي” المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع الإحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ونشر سيف نبيل مقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب “على بالي”، عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلًا: “من اجواء تصوير كليب على بالي.. الكل كان متحمس ومتفاعل مع الأغنية”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المقطع المصوّر الذي نشره سيف، إذ تركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن حماسهم للكليب الجديد.

وأغنية “على بالي” هي من كلمات وألحان سيف نبيل، ويخوض تجربة الإخراج لأوّل مرّة من خلال الفيديو الكليب الذي سيعرض بعد أيام على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

على صعيد آخر، يخوض سيف نبيل أولى تجاربه في عالم التمثيل، من خلال مسلسل “كواليس” الذي يجمعه بالفنانة نور الغندور.