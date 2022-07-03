آسر ياسين يُثني على كيرة والجن.. “علامة للسينما المصرية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثنى الفنان آسر ياسين على فيلم «كيرة والجن» وأبطاله أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبري، وصناعه، وذلك في منشور عبر خاصية الاستوري على حسابه في إنستجرام.

ونشر آسر ياسين، بوستر العمل عبر حسابه وعلق عليه قائلًا: «علامة للسينما المصرية، مبروك مبروك لكل الاصحاب والزمايل اللى اشتغلوا وتعبوا فيه».

وكان فيلم «كيرة والجن» قد اقترب من تحقيق 4 ملايين جنيه، في أول أيام عرضه يوم الخميس الماضي 30 يونيو، حيث حقق بحسب بيان صادر من غرفة السينما، إيرادات بلغت حوالي 3 ملايين و875 ألفًا و282 جنيهًا في أول أيام عرضه.

فيلم “كيرة والجن” يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة مارس 1919، إذ يتناول واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال والحرية.

«كيرة والجن» بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، إياد نصار، أحمد مالك، رزان جمّال، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول وتامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.