نوال الزغبي حديث المتابعين بصور جديدة.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، أطلّت من خلالها بكامل جمالها وأناقتها في لقطات تحبس الأنفاس على هامش مشاركتها في إحياء مناسبة خاصة بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

واختارت نوال الزغبي إطلالة أنيقة جدًا بفستان أكثر من رائع، تميّز بلونه الأحمر، واتّسم بفتحة عند أسفل الخصر أضافت لمسة أنثوية مميزة على اللوك. وأكملت نوال إطلالتها بحذاء كعب عالِ من اللون الفضي.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نوال الزغبي تسريحة النصف رفعة، ومكياج سموكي تميّز باللون البني الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم بتناسب مع إطلالتها.

وحصدت صور نوال الزغبي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، إذ تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها وإطلالتها الرائعة، فتصدّر هاشتاغ اسمها “#نوال_الزغبي” قائمة العبارات الأكثر تداولًا على موقع “تويتر” (Trends) في مصر ولبنان والسعودية وعدد من البلدان العربية.

يذكر أن نوال الزغبي انتهت مؤخرًا من تصوير أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “حفلة” من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر الخضري.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الثاني على البحر وسط أجواء حماسية تُوحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.

ومن المُقرر طرح أغنية “حفلة” خلال فصل الصيف عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على “يوتيوب”، ومنصة انغامي بعد توقيع اتفاقية تعاون بينهما قبل أسابيع قليلة.