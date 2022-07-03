شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بلاك تيما ضيوف شرف حفل الكينج محمد منير بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فريق بلاك تيما الغنائى عن مشاركتهم للكينج محمد منير في حفله الغنائي كضيوف شرف للاحتفال بمرور 10 سنوات على بداية مشواره الغنائى المقرر أن يحييه في الإسكندرية يوم 15 يوليو الجاري



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بوستر الحفلة بوستر الحفلة

يذكر أن الكينج محمد منير فقد منذ أيام أحد أصدقائه المقربين بمجرد علم الكينج محمد منير بوفاة صديقه ورفيق مشواره الفنى الألمانى رومان بونكا، دخل فى صدمة وجلس فى غرفته بمنزله بالشيخ زايد متأثرًا بهذا الخبر الأليم بحسب تعبيره للمقربين منه، والسبب الذى زاد من جراح الفقدان أنه كان ينوى زيارته الأسبوع المقبل والاطمئنان عليه لكن القدر لم يمهل

رومان بونكا هو عازف الجيتار والملحن الألماني، وكان عازفًا للعود العربي أيضًا وهو معروف بعمله مع عدد من الموسيقيين والمطربين ومنهم أمبريو، فتحي سلامة، مال والدرون، ديسيدنتن، تريلوك جورتو، تشارلي ماريانو، محمد منير، ومالشي فافورس.

عاش بونكا في ميونيخ، وولد الموسيقار رومان بونكا في 2 ديسمبر 1951 بفرانكفورت بألمانيا، ويبلغ من العمر 71 سنة