شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يتعاقد على بطولة فيلم "رهبة" وينتمنى لنوعية الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم أحمد الفيشاوى، على فيلم جديد يحمل اسم "رهبة" مع المنتج أيمن يوسف، والفيلم ينتمى لنوعية الأفلام الكوميدية، وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

ونشر أحمد الفيشاوى مؤخرًا، عبر حسابه على "إنستجرام"، مجموعة من الصور، أثناء تواجده في صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، حيث كان يؤدى بعض التمارينات الخاصة باللياقة البدنية، وأيضًا بعض التدريبات الخاصة برياضة "البوكسينج"، كذلك نشر الفيشاوى، صورا أثناء قراءاته لكتاب عن فنون السحر والألعاب السحرية.

وعاش الفيشاوى فترة صعبة خلال الفترة الماضية سواء بعد انفصاله عن زوجته ندى الكامل، أو مع إجراء والدته عملية جراحية فى الثدى بسبب ورم فيه، قبل أن يعود إلى حياته بصورة طبيعية، مع تركيزه على ممارسة الرياضة.

وتأتى تلك الصور بمثابة استمرار لنية الفيشاوى لممارسة الرياضة بشكل مكثف، حيث سبق ونشر قبل أيام صور من داخل الجيم، كان يتدرب فيها على الملاكمة والبوكسينج.

ويشارك أحمد الفيشاوى في بطولة فيلم "الدعوة عامة"، والمقرر عرضه في صيف 2022، والذى يشارك في بطولته كل من محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد.















